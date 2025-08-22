Nuit de la lecture Nuit Bretonne Biblio’fil Bibliothèque Vair-sur-Loire
Nuit de la lecture Nuit Bretonne Biblio’fil Bibliothèque Vair-sur-Loire vendredi 23 janvier 2026.
Nuit de la lecture Nuit Bretonne Biblio’fil
Bibliothèque 4 Rue de la Boule d’Or Vair-sur-Loire Loire-Atlantique
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Contes musixaux pour le petits puis saynètes gallo et musiques pour les grands
Durée 2h
Inscription conseillée .
Bibliothèque 4 Rue de la Boule d’Or Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 55 11 22 94 biblio.vairsurloire@pays-ancenis.com
English :
Musical tales for the little ones, then Gallo playlets and music for the grown-ups
German :
Musikalische Erzählungen für die Kleinen, dann gallische Sketche und Musik für die Großen
Italiano :
Racconti musicali per i più piccoli seguiti da spettacoli di Gallo e musica per gli adulti
Espanol :
Cuentos musicales para los más pequeños seguidos de obras de Gallo y música para los mayores
L’événement Nuit de la lecture Nuit Bretonne Biblio’fil Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis