Nuit de la lecture Nuit Bretonne Biblio’fil Bibliothèque Vair-sur-Loire

Bibliothèque 4 Rue de la Boule d’Or Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Début : 2026-01-23 18:00:00

2026-01-23

Contes musixaux pour le petits puis saynètes gallo et musiques pour les grands

Durée 2h

Inscription conseillée .

Bibliothèque 4 Rue de la Boule d’Or Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 55 11 22 94 biblio.vairsurloire@pays-ancenis.com

English :

Musical tales for the little ones, then Gallo playlets and music for the grown-ups

German :

Musikalische Erzählungen für die Kleinen, dann gallische Sketche und Musik für die Großen

Italiano :

Racconti musicali per i più piccoli seguiti da spettacoli di Gallo e musica per gli adulti

Espanol :

Cuentos musicales para los más pequeños seguidos de obras de Gallo y música para los mayores

