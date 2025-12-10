Nuit de la lecture Orbey
Nuit de la lecture Orbey vendredi 16 janvier 2026.
Nuit de la lecture
27 rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Début : Vendredi 2026-01-16 18:30:00
2026-01-16
Pour cette soirée: contes, comptines, histoires pour toute la famille dans une ambiance cocooning. Possible pour les enfants dès 3 ans.
Au programme de ce début de soirée
– Contes.
– Quizz pour adultes.
– Coloriages & jeux. 0 .
27 rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 32 50 bibliothèque@orbey.fr
English :
For this evening: tales, nursery rhymes and stories for the whole family in a cocooning atmosphere. Available for children aged 3 and over.
