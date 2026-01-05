Nuit de la lecture Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Nuit de la lecture

A l’occasion de la manifestation nationale La Nuit de la lecture , les bibliothécaires vous invitent, en partenariat avec Poids-Plume Editions, la pâtisserie et chocolaterie Un monde de pâtisserie et l’association Lud’Orthez à vivre une soirée placée sous le signe de la lecture, de la gourmandise et du jeu.

16 h Poids-Plume Editions Kézako ?

Rencontre avec Gaëlle Perret autour du métier d’éditrice et d’auteur

16h30 Lectures gourmandes

Lectures par Gaëlle Perret et dégustation de chocolats

17h30 à 21 h Jeux autours de la gourmandise avec Lud’Orthez .

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68 contact@mediatheque-orthez.fr

