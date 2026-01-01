Nuit de la lecture Centre Culturel Aragon Oyonnax

Nuit de la lecture

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain

Début : 2026-01-23 17:00:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

2026-01-23

Lectures, jeux et conte musical ateliers créatifs et autres surprises attendent petits et grands pour un moment ludique, culturel et convivial à partager en famille !

+33 4 74 81 96 80 accueil.centreculturel@oyonnax.fr

English :

Readings, games and musical storytelling: creative workshops and other surprises await young and old alike for a fun, cultural and convivial time to share with the whole family!

