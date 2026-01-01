Nuit de la lecture Centre Culturel Aragon Oyonnax
Nuit de la lecture Centre Culturel Aragon Oyonnax vendredi 23 janvier 2026.
Nuit de la lecture
Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain
Début : 2026-01-23 17:00:00
fin : 2026-01-23 22:00:00
2026-01-23
Lectures, jeux et conte musical ateliers créatifs et autres surprises attendent petits et grands pour un moment ludique, culturel et convivial à partager en famille !
Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 80 accueil.centreculturel@oyonnax.fr
English :
Readings, games and musical storytelling: creative workshops and other surprises await young and old alike for a fun, cultural and convivial time to share with the whole family!
