Nuit de la lecture Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau

Espaci Lecturas e Descobèrtas 7 Rue des Bains Pau Pyrénées-Atlantiques
Venez écouter des lectures en occitan et en français, en pyjama, pour les Nuits de la lecture.
Un voyage sur un tapis de coussins avec des histoires pour rêver !
A partir de 4 ans .
Espaci Lecturas e Descobèrtas 7 Rue des Bains Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu
