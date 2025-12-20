Nuit de la lecture Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau

Nuit de la lecture

Espaci Lecturas e Descobèrtas 7 Rue des Bains Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Venez écouter des lectures en occitan et en français, en pyjama, pour les Nuits de la lecture.

Un voyage sur un tapis de coussins avec des histoires pour rêver !

A partir de 4 ans .

Espaci Lecturas e Descobèrtas 7 Rue des Bains Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu

