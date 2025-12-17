Nuit de la lecture Pey

Nuit de la lecture

Médiathèque de Pey

2026-01-24

2026-01-24

2026-01-24

Dans le cadre des Nuits de la lecture dont le thématique est Ville et Campagne , venez déguster de bonnes soupes campagnardes tout en partageant vos coups de coeurs littéraires !

Tout public

Médiathèque de Pey Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Nuit de la lecture

As part of the Nuits de la lecture (Reading Nights) event, themed Town and Country , come and enjoy some tasty country-style soups while sharing your literary favourites!

Open to all

