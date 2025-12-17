Nuit de la lecture Pey
Nuit de la lecture Pey samedi 24 janvier 2026.
Nuit de la lecture
Médiathèque de Pey Pey Landes
Gratuit
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Dans le cadre des Nuits de la lecture dont le thématique est Ville et Campagne , venez déguster de bonnes soupes campagnardes tout en partageant vos coups de coeurs littéraires !
Tout public
Médiathèque de Pey Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 77 33 mediathequedepey@wanadoo.fr
English : Nuit de la lecture
As part of the Nuits de la lecture (Reading Nights) event, themed Town and Country , come and enjoy some tasty country-style soups while sharing your literary favourites!
Open to all
