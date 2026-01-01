Nuit de la lecture Bibliothèque Pierrelatte

Nuit de la lecture

Bibliothèque Bd Albert Einstein Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 16:30:00

fin : 2026-01-24 21:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Ambiance sonore pour une totale immersion dans la thématique de la Nuit de la lecture ! Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture ont su conquérir un public de plus en plus large.

.

Bibliothèque Bd Albert Einstein Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Soundscape for total immersion in the Reading Night theme! Created in 2017 by the French Ministry of Culture to celebrate the pleasure of reading, Reading Nights have won over an ever-growing audience.

L’événement Nuit de la lecture Pierrelatte a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence