Nuit de la lecture Place de la Mairie Plobannalec-Lesconil

Nuit de la lecture Place de la Mairie Plobannalec-Lesconil vendredi 23 janvier 2026.

Nuit de la lecture

Place de la Mairie Médiathèque Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23

Date(s) :
2026-01-23

Organisée par l’association Lire à Plobannalec-Lesconil, cet événement national.
Venez lire vos textes ou créations sur le thème Villes et campagnes
Soirée avec intermèdes musicaux et pot de convivialité.
Gratuit   .

Place de la Mairie Médiathèque Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 25 55 

English :

L’événement Nuit de la lecture Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2025-12-06 par OT Destination Pays Bigouden