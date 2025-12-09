Nuit de la lecture Place de la Mairie Plobannalec-Lesconil

Nuit de la lecture

Place de la Mairie Médiathèque Plobannalec-Lesconil

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Organisée par l’association Lire à Plobannalec-Lesconil, cet événement national.

Venez lire vos textes ou créations sur le thème Villes et campagnes

Soirée avec intermèdes musicaux et pot de convivialité.

Gratuit .

Place de la Mairie Médiathèque Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 25 55

L’événement Nuit de la lecture Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2025-12-06 par OT Destination Pays Bigouden