Nuit de la lecture 1 rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou vendredi 23 janvier 2026.
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23 20:00:00
2026-01-23
Profitez des animations proposées par la nuit de la lecture, le vendredi 23 janvier de 18h à 20h à la Médiathèque de Plonévez-du-Faou profitez des animations proposées (jeux, histoires, siestes musicale, pyjama party des doudous)
> entrée libre, tout public et gratuite .
1 Rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne
