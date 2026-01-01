Nuit de la lecture 1 rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou

Nuit de la lecture

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

2026-01-23

Profitez des animations proposées par la nuit de la lecture, le vendredi 23 janvier de 18h à 20h à la Médiathèque de Plonévez-du-Faou profitez des animations proposées (jeux, histoires, siestes musicale, pyjama party des doudous)

> entrée libre, tout public et gratuite .

