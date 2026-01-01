Nuit de la lecture Centre socioculturel Plounévez-Lochrist
Nuit de la lecture
Centre socioculturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-01-23 14:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Villes & campagnes 10e édition.
14 h Au plaisir des mots
Présentation des livres sélectionnés pour la 3ème édition du prix littéraire Au creux des mots .
18 h Apéro biblio
Des jeux, des quizz, des devinettes et des surprises ! .
Centre socioculturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90
