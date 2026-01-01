Nuit de la lecture Centre socioculturel Plounévez-Lochrist

Nuit de la lecture

Centre socioculturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 14:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Villes & campagnes 10e édition.

14 h Au plaisir des mots

Présentation des livres sélectionnés pour la 3ème édition du prix littéraire Au creux des mots .

18 h Apéro biblio

Des jeux, des quizz, des devinettes et des surprises ! .

Centre socioculturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit de la lecture

L’événement Nuit de la lecture Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-01-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX