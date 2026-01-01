Nuit de la Lecture Pont-de-Ruan

Nuit de la Lecture

8 Rue des Vallées Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Dans le cadre des Nuits de la lecture, l’équipe de la bibliothèque de Pont de Ruan vous propose

Samedi 24 janvier

– 18h00 animations pour les enfants à partir de 3 ans

– 20h00 animations pour les ados et les adultes

N’oubliez pas de prévoir votre bol et cuillère pour déguster la SOUPE après

N’oubliez pas de prévoir votre bol et cuillère pour déguster la SOUPE après les lectures

pour les enfants à 18h00

et pour les ados et adultes à 20h00.

Gratuit .

8 Rue des Vallées Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 21 11 bibliopontderuan@orange.fr

English :

As part of the Nuits de la lecture (Reading Nights), the Pont de Ruan library team invites you to

Saturday January 24

– 6:00 pm: activities for children aged 3 and over

– 8:00 pm: activities for teenagers and adults

Don’t forget to bring your bowl and spoon to enjoy the SOUP afterwards

