Nuit de la Lecture Pont-de-Ruan
Nuit de la Lecture Pont-de-Ruan samedi 24 janvier 2026.
Nuit de la Lecture
8 Rue des Vallées Pont-de-Ruan Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 18:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Dans le cadre des Nuits de la lecture, l’équipe de la bibliothèque de Pont de Ruan vous propose
Samedi 24 janvier
– 18h00 animations pour les enfants à partir de 3 ans
– 20h00 animations pour les ados et les adultes
N’oubliez pas de prévoir votre bol et cuillère pour déguster la SOUPE après
Dans le cadre des Nuits de la lecture, l’équipe de la bibliothèque de Pont de Ruan vous propose
Samedi 24 janvier
– 18h00 animations pour les enfants à partir de 3 ans
– 20h00 animations pour les ados et les adultes
N’oubliez pas de prévoir votre bol et cuillère pour déguster la SOUPE après les lectures
pour les enfants à 18h00
et pour les ados et adultes à 20h00.
Gratuit .
8 Rue des Vallées Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 21 11 bibliopontderuan@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Nuits de la lecture (Reading Nights), the Pont de Ruan library team invites you to
Saturday January 24
– 6:00 pm: activities for children aged 3 and over
– 8:00 pm: activities for teenagers and adults
Don’t forget to bring your bowl and spoon to enjoy the SOUP afterwards
L’événement Nuit de la Lecture Pont-de-Ruan a été mis à jour le 2026-01-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme