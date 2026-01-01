Nuit de la lecture Prissac

Nuit de la lecture

Place du 8 mai Prissac Indre

Début : Samedi 2026-01-24 18:30:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Lecture à plusieurs voix de textes courts sur le thème villes et campagnes.

Dans le cadre de la nuit de la lecture, l’équipe de la médiathèque, accompagnée de quelques lecteurs volontaires propose des lectures à voix haute sur le thème villes et campagnes. .

Place du 8 mai Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 21 80 biblio.prissac36@gmail.com

English :

Multi-voice reading of short texts on the theme of town and country.

