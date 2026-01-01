Nuit de la lecture Prissac
Nuit de la lecture Prissac samedi 24 janvier 2026.
Nuit de la lecture
Place du 8 mai Prissac Indre
Gratuit
Début : Samedi 2026-01-24 18:30:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Lecture à plusieurs voix de textes courts sur le thème villes et campagnes.
Dans le cadre de la nuit de la lecture, l’équipe de la médiathèque, accompagnée de quelques lecteurs volontaires propose des lectures à voix haute sur le thème villes et campagnes. .
Place du 8 mai Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 21 80 biblio.prissac36@gmail.com
English :
Multi-voice reading of short texts on the theme of town and country.
