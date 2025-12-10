NUIT DE LA LECTURE Puissalicon

NUIT DE LA LECTURE

23 avenue de Beziers Puissalicon Hérault

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Dans le cadre de l’événement national de la Nuit de la lecture.

A la Médiathèque, exposition de dessins des élèves de l’école de Puissalicon.

18h Le Temps des histoires à partir de 3 ans.

19h Contes et légendes de France tout public avec parenthèses musicales de Bruno Sentou, accordéoniste, suivi d’un buffet partagé. Sur réservation.

23 avenue de Beziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78 mediatheque@puissalicon.fr

English :

As part of the national Reading Night event.

At the Médiathèque, exhibition of drawings by Puissalicon schoolchildren.

6pm: Story time for children aged 3 and over.

7pm: Tales and legends of France for all, with musical interludes by accordionist Bruno Sentou, followed by a shared buffet. Reservations required.

