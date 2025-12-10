NUIT DE LA LECTURE Puissalicon
NUIT DE LA LECTURE Puissalicon samedi 24 janvier 2026.
NUIT DE LA LECTURE
23 avenue de Beziers Puissalicon Hérault
Dans le cadre de l’événement national de la Nuit de la lecture.
A la Médiathèque, exposition de dessins des élèves de l’école de Puissalicon.
18h Le Temps des histoires à partir de 3 ans.
19h Contes et légendes de France tout public avec parenthèses musicales de Bruno Sentou, accordéoniste, suivi d’un buffet partagé. Sur réservation.
23 avenue de Beziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78 mediatheque@puissalicon.fr
English :
As part of the national Reading Night event.
At the Médiathèque, exhibition of drawings by Puissalicon schoolchildren.
6pm: Story time for children aged 3 and over.
7pm: Tales and legends of France for all, with musical interludes by accordionist Bruno Sentou, followed by a shared buffet. Reservations required.
