Nuit de la lecture Quiz citadin ou rural ?

2 place de l’église Matzenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 17:00:00

fin : 2026-01-24 19:00:00

Date(s) :

2026-01-24

La ville et la campagne sont des mondes miroirs l’un grouille, l’autre respire ; l’un bourdonne de bruit, l’autre bruisse de vent. Testez vos connaissances sur ces univers ! .

2 place de l’église Matzenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 41 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuit de la lecture Quiz citadin ou rural ? Matzenheim a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de tourisme du Grand Ried