Nuit de la lecture

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

La Nuit de la lecture

18h30 Vernissage en musique de l’exposition Venise félinissime de Monique et Jean-François Zanette, lectures de textes choisis

20h Théâtre La vache tachetée de Mirbeau par la Compagnie Gaf’Alu

(gratuit, sur réservation)

La Nuit de la lecture

18h30 Vernissage en musique de l’exposition Venise félinissime de Monique et Jean-François Zanette, lectures de textes choisis

20h Théâtre La vache tachetée de Mirbeau par la Compagnie Gaf’Alu

(gratuit, sur réservation) .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit de la lecture

Reading Night

6:30pm: Musical opening of the Venise félinissime exhibition by Monique and Jean-François Zanette, with readings of selected texts

8pm: Theater: Mirbeau’s La vache tachetée by Compagnie Gaf’Alu

(free, reservation required)

L’événement Nuit de la lecture Ribérac a été mis à jour le 2025-12-21 par Val de Dronne