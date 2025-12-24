Nuit de la lecture, Ribérac
Nuit de la lecture, Ribérac vendredi 16 janvier 2026.
Nuit de la lecture
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
2026-01-16
La Nuit de la lecture
18h30 Vernissage en musique de l’exposition Venise félinissime de Monique et Jean-François Zanette, lectures de textes choisis
20h Théâtre La vache tachetée de Mirbeau par la Compagnie Gaf’Alu
(gratuit, sur réservation)
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
English : Nuit de la lecture
Reading Night
6:30pm: Musical opening of the Venise félinissime exhibition by Monique and Jean-François Zanette, with readings of selected texts
8pm: Theater: Mirbeau’s La vache tachetée by Compagnie Gaf’Alu
(free, reservation required)
