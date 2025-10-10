Nuit de la Lecture Riedisheim

Nuit de la Lecture

6 rue du Maréchal Foch Riedisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-16 17:30:00

fin : 2026-01-17 22:15:00

Date(s) :

2026-01-16

La bibliothèque vous propose deux soirées à destination de toute la famille sur le thème de Robin des Bois ! Jeux, quizz, lectures, spectacle, concours Facebook… le programme complet est à venir ! Le détail de cette soirée vous sera dévoilé début janvier 2026.

Pantoufles, tatanes, charentaises, mules, babouches, schlappas ou chaussons… sont obligatoires pour les petits et les grands !

En partenariat avec la Compagnie Mosaïque et l’Espace jeunesse Riedisheim (Foyers Club d’Alsace).

A partir de 4 ans (jusqu’à 15 ans, obligatoirement accompagné d’un adulte). Billetterie le soir-même de l’évènement à 17h devant la Maison Rouge.

Entrée libre sous réserve de la capacité d’accueil des lieux.

Certaines salles d’animation sont accessibles uniquement par un escalier. 0 .

6 rue du Maréchal Foch Riedisheim 68400 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 65 94 74 bibliotheque@riedisheim.fr

