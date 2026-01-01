Nuit de la lecture Ruelle-sur-Touvre
Nuit de la lecture Ruelle-sur-Touvre vendredi 23 janvier 2026.
Nuit de la lecture
15 rue de Puyguillien Ruelle-sur-Touvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23 22:00:00
Date(s) :
2026-01-23
Les nuits de la lecture c’est bien évidemment de la lecture, mais pas que !! Découverte et convivialité sont les mots d’ordre de cette soirée.
.
15 rue de Puyguillien Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89 mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les nuits de la lecture is all about reading, but it’s not all about reading! Discovery and conviviality are the watchwords of this evening.
L’événement Nuit de la lecture Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême