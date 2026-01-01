Nuit de la lecture Médiathèque Saint-Amour Saint-Amour

Nuit de la lecture

Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Febvre Saint-Amour Jura

Début : 2026-01-24 18:30:00

fin : 2026-01-24 20:30:00

2026-01-24

Le samedi 24 janvier de 16h à 20h30 lectures, atelier dessin, dédicaces de l’illustrateur jeunesse Christoffer Ellegaard, présence de la librairie Au Petit Léon . .

Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Febvre Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 05 61 mediatheque@ccportedujura.fr

