Nuit de la lecture Médiathèque Saint-Amour Saint-Amour

Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Febvre Saint-Amour Jura
Début : 2026-01-24 18:30:00
fin : 2026-01-24 20:30:00
2026-01-24
Le samedi 24 janvier de 16h à 20h30 lectures, atelier dessin, dédicaces de l’illustrateur jeunesse Christoffer Ellegaard, présence de la librairie Au Petit Léon . .
Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Febvre Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 05 61 mediatheque@ccportedujura.fr
