NUIT DE LA LECTURE Saint-Bauzille-de-Putois

NUIT DE LA LECTURE

1199 avenue du chemin neuf Saint-Bauzille-de-Putois Hérault

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

les membres du Club de Lecture liront des extraits d’ouvrage(romans,essais,nouvelles,bandes dessinées)ayant pout thème Villes et Campagnes . Vous pourrez également venir lire d’un texte court sur ce thème.La soirée se clôturera par le pot de l’amitié.

1199 avenue du chemin neuf Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie +33 6 12 64 22 90 marif.issert@orange.fr

English :

members of the Club de Lecture will read extracts from books (novels, essays, short stories, comics) on the theme of Towns and Countryside . You can also come and read a short text on this theme, and the evening will close with a friendly drink.

