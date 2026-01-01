Nuit de la lecture

1 rue de la Prévôté Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Vendredi 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Joyeux noctambules, venez construire une cabane dans la bibliothèque, écouter des histoires magiques racontés à la lueur de la lampe torche et siroter un bon chocolat chaud sous un plaid !

Pour les plus grands (à partir de 14 ans), initiation au jeu de rôle Dungeons & Dragons sur inscription.

Psssssiiit, les visiteurs en pyjama auront une petite surprise !

Pour les plus grands (à partir de 14 ans), initiation au jeu de rôle Dungeons & Dragons sur inscription. .

1 rue de la Prévôté Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 50 05

English :

Come and build a tree house in the library, listen to magical stories told by torchlight, and sip hot chocolate under a blanket!

For older children (aged 14 and over), an introduction to the role-playing game Dungeons & Dragons is available on registration.

L’événement Nuit de la lecture Saint-Épain a été mis à jour le 2026-01-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme