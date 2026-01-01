Nuit de la lecture Saint-Épain
Nuit de la lecture Saint-Épain vendredi 23 janvier 2026.
Nuit de la lecture
1 rue de la Prévôté Saint-Épain Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi 2026-01-23
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Joyeux noctambules, venez construire une cabane dans la bibliothèque, écouter des histoires magiques racontés à la lueur de la lampe torche et siroter un bon chocolat chaud sous un plaid !
Pour les plus grands (à partir de 14 ans), initiation au jeu de rôle Dungeons & Dragons sur inscription.
Psssssiiit, les visiteurs en pyjama auront une petite surprise !
1 rue de la Prévôté Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 50 05
English :
Come and build a tree house in the library, listen to magical stories told by torchlight, and sip hot chocolate under a blanket!
For older children (aged 14 and over), an introduction to the role-playing game Dungeons & Dragons is available on registration.
