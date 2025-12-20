Nuit de la Lecture Cercle de la Fraternité Saint-Justin

Nuit de la Lecture

Cercle de la Fraternité 9 place de la Fraternité Saint-Justin Landes

Une idée vous a traversé la tête, un récit, une histoire vécue ou imaginée, un poème, … Vous aimeriez que ce texte soit dit ou simplement lu. Le Cercle de la Fraternité vous donne l’opportunité de déposer votre écrit dans sa boîte à lettres du 9 place de la Fraternité ou sur son adresse mail (avant le 17 Janvier) et de venir l’écouter au cours d’une séance de Lectures à partager avec les amoureux des mots et des jolies tournures mis au service de l’imagination populaire. .

Cercle de la Fraternité 9 place de la Fraternité Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 19 98 11 cercledelafraternite@gmail.com

English : Nuit de la Lecture

An idea has crossed your mind, a story, a history lived or imagined, a poem, … You would like this text to be told or simply read. The Cercle de la Fraternité gives you the opportunity to deposit your writing in its mailbox at 9 place de la Fraternité or on its email address .

