NUIT DE LA LECTURE Bibilothèque Saint-Mars-du-Désert

NUIT DE LA LECTURE

Bibilothèque 25 Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 21:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Un moment d’échange autour du livre

De 19h à 20h moment d’échange autour du livre, où chacun pourra faire découvrir ses dernières lectures inspirantes et partager des coups de cœur. Nous en profiterons pour présenter la sélection des prix romans et BD en Erdre et Gesvres 2026, et vous proposerons quelques rafraichissements pour passer un moment agréable ensemble.

Public adulte, entrée libre et gratuite

De 20h à 21h une soirée toute douce de lectures d’albums en pyjama pour les enfants de 4 à 8 ans. Cette lecture sera également suivie d’un moment convivial pour petits et grands.

Sur inscription .

Bibilothèque 25 Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire bibliothèque@saintmarsdudesert.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A moment of exchange around the book

L’événement NUIT DE LA LECTURE Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-01-09 par Pays Erdre Canal Forêt