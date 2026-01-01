Nuit de la lecture médiathèque Sainte-Menehould

Nuit de la lecture

médiathèque Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24 19:00:00

2026-01-24

Tout public

Pour les adultes, une rencontre avec nos auteurs invités qui nous parleront de leur travail et pourront vendre et dédicacer leurs ouvrages. A la suite de cet échange, Timothée Duhal nous fera l’honneur de sa présence en mettant en valeur le thème Villes et campagnes à travers son récit. .

médiathèque Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97

