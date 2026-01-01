NUIT DE LA LECTURE Salies-du-Salat

NUIT DE LA LECTURE

La médiathèque vous invite à vivre La Nuit de la lecture !

La médiathèque vous invite à une soirée conviviale autour des livres.

Programme 17h00 Lectures pour la jeunesse 18h00 Quiz 18h15 Lectures pour les adultes 19h15 Auberge espagnole.

Venez écouter, jouer, partager et passer un moment chaleureux autour de la lecture ! .

MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 85 56 media@mairie-salies-salat.fr

English :

The media library invites you to experience Reading Night!

