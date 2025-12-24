Nuit de la lecture Saveurs entre ville et campagne

Place du Château Montmirail Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Entrée libre. Organisé par la Bibliothèque de Montmirail. RECETTES, JEUX, EXPOS, MUSIQUES ! .

Place du Château Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 65 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuit de la lecture Saveurs entre ville et campagne Montmirail a été mis à jour le 2025-12-24 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude