Nuit de la lecture Médiathèque La Ruche Sens

Nuit de la lecture

Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24 20:00:00

2026-01-24

Pour cette 10ème Nuit de la lecture, explorez, dans tous les genres littéraires, l’imaginaire de la ville et de la campagne — entre muse urbaine et authenticité rurale — à l’aune des enjeux contemporains (transition écologique, mobilités, aménagement, inégalités).

Programmation

Ecoute les oiseaux des villes de 15h à 20h

Viens écouter les sons des oiseaux des villes grâce au livre interactif de Maxime Zucca

Atelier d’écriture Dans mon quartier, je peux… de 15h à 20h

Redécouvrez le quartier avec une immersion faite de sons et de photos !

Jeu de société Les nouvelles contrées et Canvas de 15h à 20h

Les nouvelles contrées En coopération, venez parcourir les livres sur la thématique de la soirée.

Canvas Incarner un peintre dans un atelier

Spectacle Le barbier fantôme et autres contes de la compagnie En forme de poire à 15h30

À la nuit tombée, les esprits des montagnes bâtissent des châteaux, s’éclairent d’un grand feu et tentent de savoir qui du soleil, de la lune ou des étoiles est apparu en premier dans le ciel… Laissez-vous porter au fil des contes et des chants. La compagnie En forme de poire vous emmène dans les profondeurs, à la rencontre des braves de la mer Rouge, vous confie la clef d’un placard secret, et vous convie aux assemblées des loups ! .

