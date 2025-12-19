Nuit de la lecture Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Nuit de la lecture

Pour cette 10ème Nuit de la lecture, explorez, dans tous les genres littéraires, l’imaginaire de la ville et de la campagne — entre muse urbaine et authenticité rurale — à l’aune des enjeux contemporains (transition écologique, mobilités, aménagement, inégalités).

Programmation

Jeux de rôle, avec l’Odyssée de l’imaginaire de 14h à 21h

Atelier créatif origami de 17h à 21h

Atelier créatif Utopia Comment penser la citée idéale de 17h à 21h sur inscription

Utopia Comment penser la citée idéale ? Entre urbanisme et ruralité laissez exprimer votre créativité afin de concevoir la ville de vos envies, avec collage et art plastique.

Jeux vidéo et jeux de plateau de 17h à 21h

Jeux de pistes dans l’espace jeunesse de 17h30 à 21h

Venez participez en famille aux différents jeux de piste sur le thème Ville et Campagne . Plusieurs niveaux de difficultés (petits et plus grands)

Conférence de Jean-Christophe Rufin, Un été avec Alexandre Dumas de 17h à 21h

Conférence suivie d’une séance de dédicace

Les histoires dans le noir (pour les 3 à 10 ans) à 18h et à 19h30

Venez écouter des histoires sur le thème Ville et campagne dans le noir !

Atelier d’écriture pour adultes de 18h30 à 19h30 sur inscription

Développez votre créativité à travers cet atelier d’écriture accessible et ludique. .

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80

