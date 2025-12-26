Nuit de la Lecture | Sieste littéraire, Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx

Nuit de la Lecture | Sieste littéraire

Médiathèque l'Anima 2 rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx

2026-01-24

2026-01-24

2026-01-24

Venez goûter au plaisir simple d’une sieste littéraire…

Tout d’abord, vous débuterez par une première partie détente en vous focalisant sur des sons apaisants, vous recentrant sur le moment et l’écoute de votre corps. Une fois détendu.e, vous vous laisserez porter par les douces voix qui vous liront de grands textes littéraires sur le thème de la Nuit de la Lecture de cette année ville et campagne.

RDV à 17h30.

Durée 1h

A partir de 14 ans.

Inscriptions à partir du 6 janvier.

Médiathèque l'Anima 2 rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96

