Nuit de la Lecture | Sieste littéraire, Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx
Nuit de la Lecture | Sieste littéraire, Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx samedi 24 janvier 2026.
Nuit de la Lecture | Sieste littéraire
Médiathèque l’Anima 2 rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Venez goûter au plaisir simple d’une sieste littéraire…
Tout d’abord, vous débuterez par une première partie détente en vous focalisant sur des sons apaisants, vous recentrant sur le moment et l’écoute de votre corps. Une fois détendu.e, vous vous laisserez porter par les douces voix qui vous liront de grands textes littéraires sur le thème de la Nuit de la Lecture de cette année ville et campagne.
RDV à 17h30.
Durée 1h
A partir de 14 ans.
Inscriptions à partir du 6 janvier.
Gratuit. .
Médiathèque l’Anima 2 rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuit de la Lecture | Sieste littéraire
L’événement Nuit de la Lecture | Sieste littéraire Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Seignanx