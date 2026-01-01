Nuit de la lecture Sixt-sur-Aff
Nuit de la lecture Sixt-sur-Aff samedi 24 janvier 2026.
Nuit de la lecture
36 RUE ONFFROY DE LA ROSIERE Sixt-sur-Aff Ille-et-Vilaine
Début : 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-24 20:30:00
2026-01-24
Ouverture exceptionnelle de la médiathèque
Atelier initiation théâtre d’ombres
Atelier jeux de société
Exposition les habitats du monde
Spectacle familial les maisons perdues
Chocolat chaud jeux autour des habitations
Gratuit, inscrivez vous à la médiathèque de Sixt sur Aff ! .
36 RUE ONFFROY DE LA ROSIERE Sixt-sur-Aff 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 70 04 21
