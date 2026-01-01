Nuit de la lecture Sixt-sur-Aff

Nuit de la lecture

36 RUE ONFFROY DE LA ROSIERE Sixt-sur-Aff Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 20:30:00

2026-01-24

Ouverture exceptionnelle de la médiathèque

Atelier initiation théâtre d’ombres

Atelier jeux de société

Exposition les habitats du monde

Spectacle familial les maisons perdues

Chocolat chaud jeux autour des habitations

Gratuit, inscrivez vous à la médiathèque de Sixt sur Aff ! .

36 RUE ONFFROY DE LA ROSIERE Sixt-sur-Aff 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 70 04 21

