Nuit de la lecture soirée pyjama à la médiathèque

Médiathèque municipale Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23 21:00:00

Date(s) :

2026-01-23

La médiathèque municipale en partenariat avec le Musée des Thoniers vous propose une soirée racontages, jeux et théâtre d’ombres. Cette soirée est dédiée aux enfants âgés de 6 à 10 ans qui sont invités à venir en pyjama avec leur plaids, doudous, loupiotte et pique-nique de 18h30 à 21h. Gratuit, sur inscription. .

Médiathèque municipale Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 32 30

L’événement Nuit de la lecture soirée pyjama à la médiathèque Étel a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon