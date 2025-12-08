Nuit de la lecture sous les étoiles

1 rue du Faubourg Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 21:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Suivez les lumières pour découvrir des histoires d’étoiles, de lune, de nuit, de rêves et de cauchemars !

Lumière tamisée et pas feutrés, participez à une promenade contée en famille, dans la médiathèque. Suivez les lumières pour découvrir des histoires d’étoiles, de lune, de nuit, de rêves et de cauchemars !

Dans le cadre des Nuits de la lecture 2026. 0 .

1 rue du Faubourg Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 59 70 bibliotheque.schweighouse@agglo-haguenau.fr

English :

Follow the lights to discover stories of stars, moon, night, dreams and nightmares!

L’événement Nuit de la lecture sous les étoiles Schweighouse-sur-Moder a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau