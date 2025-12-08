Nuit de la lecture sous les étoiles Schweighouse-sur-Moder
1 rue du Faubourg Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23 21:00:00
2026-01-23
Lumière tamisée et pas feutrés, participez à une promenade contée en famille, dans la médiathèque. Suivez les lumières pour découvrir des histoires d’étoiles, de lune, de nuit, de rêves et de cauchemars !
1 rue du Faubourg Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 59 70 bibliotheque.schweighouse@agglo-haguenau.fr
Follow the lights to discover stories of stars, moon, night, dreams and nightmares!
