Nuit de la lecture, spéciale ados Médiathèque de Lencloître Lencloître

Nuit de la lecture, spéciale ados

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

A l’occasion des 10èmes Nuits de la lecture, proposée par le Ministère de la Culture, la médiathèque ouvrira ses portes à 18h pour une soirée destinée aux jeunes de 11 à 15 ans. Au programme histoires pour rêver ou se faire peur, partage de lectures, jeux, activités manuelles.

En partenariat avec le Collège Arsène Lambert de Lencloître. .

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 77 mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr

English : Nuit de la lecture, spéciale ados

L’événement Nuit de la lecture, spéciale ados Lencloître a été mis à jour le 2025-12-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne