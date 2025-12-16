Nuit de la lecture, spéciale ados Médiathèque de Lencloître Lencloître
Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître
2026-01-23
2026-01-23
2026-01-23
A l’occasion des 10èmes Nuits de la lecture, proposée par le Ministère de la Culture, la médiathèque ouvrira ses portes à 18h pour une soirée destinée aux jeunes de 11 à 15 ans. Au programme histoires pour rêver ou se faire peur, partage de lectures, jeux, activités manuelles.
En partenariat avec le Collège Arsène Lambert de Lencloître. .
