Nuit de la lecture | Spectacle de danse Nuée Quai Voltaire Langeac

Nuit de la lecture | Spectacle de danse Nuée

Quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Pour la 10ème édition de La Nuit de la Lecture, découvrez le spectacle de danse Nuée de la Cie Aurélia Chauveau en collaboration avec Briva Danse à l’auditorium de la médiathèque de Langeac. Entrée libre et ouvert à tout public.

Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com

For the 10th edition of La Nuit de la Lecture, discover the dance show Nuée by Cie Aurélia Chauveau in collaboration with Briva Danse at the Langeac media library auditorium. Free admission, open to all.

L’événement Nuit de la lecture | Spectacle de danse Nuée Langeac a été mis à jour le 2026-01-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier