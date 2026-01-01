NUIT DE LA LECTURE SPECTACLE DE DANSE POUR ENFANTS Aspet

NUIT DE LA LECTURE SPECTACLE DE DANSE POUR ENFANTS

SALLE MULTI-SPORTS Aspet Haute-Garonne

Début : 2026-01-21 16:00:00

fin : 2026-01-21

2026-01-21

Spectacle de danse contemporaine pour les enfants de 6 mois à 5 ans.

Places limitées, sur réservation .

SALLE MULTI-SPORTS Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 40 22 culture@mairie-aspet31.fr

English :

Contemporary dance show for children aged 6 months to 5 years.

