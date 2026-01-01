NUIT DE LA LECTURE SPECTACLE DE DANSE POUR ENFANTS Aspet
NUIT DE LA LECTURE SPECTACLE DE DANSE POUR ENFANTS Aspet mercredi 21 janvier 2026.
NUIT DE LA LECTURE SPECTACLE DE DANSE POUR ENFANTS
SALLE MULTI-SPORTS Aspet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 16:00:00
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
Spectacle de danse contemporaine pour les enfants de 6 mois à 5 ans.
Places limitées, sur réservation .
SALLE MULTI-SPORTS Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 40 22 culture@mairie-aspet31.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Contemporary dance show for children aged 6 months to 5 years.
L’événement NUIT DE LA LECTURE SPECTACLE DE DANSE POUR ENFANTS Aspet a été mis à jour le 2026-01-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE