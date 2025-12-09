Nuit de la lecture | Spectacle Ismé et la Semeuse d’étoiles Rue Henri Dignac Égletons

Nuit de la lecture | Spectacle Ismé et la Semeuse d’étoiles

Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Ismé a décidé qu’elle n’irait pas se coucher. Les ombres de sa chambre prennent vie et des animaux bienveillants vont l’aider à surmonter sa peur des monstres et de l’obscurité. .

Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 bibliotheque@mairie-egletons.fr

