Nuit de la lecture | Spectacle Ismé et la Semeuse d’étoiles Rue Henri Dignac Égletons

Nuit de la lecture | Spectacle Ismé et la Semeuse d’étoiles
Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons Corrèze
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Ismé a décidé qu’elle n’irait pas se coucher. Les ombres de sa chambre prennent vie et des animaux bienveillants vont l’aider à surmonter sa peur des monstres et de l’obscurité. .
Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 bibliotheque@mairie-egletons.fr
