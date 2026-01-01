Nuit de la lecture spectacle Post-Scriptum Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey

Nuit de la lecture spectacle Post-Scriptum

Médiathèque du Val d'Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey

2026-01-24 16:30:00

2026-01-24

A l’occasion de la Nuit de la lecture, les médiathèques du Val d’Amour vous invitent à découvrir le spectacle Post-Scriptum de la Cie Le Punk à Mouton.

On leur a demandé d’écrire une lettre.

Eux, ce sont des gens que nous connaissons d’horizons divers.

Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux.

On leur a demandé d’écrire la lettre qu’ils n’ont jamais osé écrire.

Celle qui est restée coincée dans un tiroir, dans un coin de tête, sous l’oreiller, au fond d’un carnet, sous une pile d’autres courriers non envoyés , au bout d’un stylo ou au fond du cœur.

Ce sont les mots de tous, les mots de chacun.

Ces lettres sont devenues un spectacle.

Cie Le Punk à Mouton

Post-Scriptum est un spectacle intimiste et émouvant, porté par deux comédiennes qui nous font voyager dans des histoires simples et familières, aux résonances universelles.

Samedi 24 janvier, 16h30, médiathèque de Mont-sous-Vaudrey

Spectacle pour adultes et enfants à partir de 10 ans

Jauge limitée, réservation obligatoire par email (mediatheque@valdamour.com), téléphone (03 84 80 01 44) ou sur le site des médiathèques.

Envie d’aller plus loin ? Un atelier d’écriture sur la même thématique sera organisé le samedi 31 janvier. Inscrivez-vous ! .

Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 01 44 mediatheque@valdamour.com

