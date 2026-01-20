Nuit de la lecture bmi Thaon-les-Vosges

Nuit de la lecture

bmi 6 place du marché Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-23

La BMI vous propose diverses activités

• VENDREDI 23 JANVIER DE 18 H 00 À 21 H 00, Tout public • Entrée libre

Tout au long de la soirée…Que vous soyez un lecteur passionné ou simplement curieux, venez célébrer avec nous les Nuits de la lecture lors d’une soirée festive.

CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE A 18 h 00

JEUX VIDÉO DORDOGNE ET LEGO® MARVEL AVENGERS à partir de 18 h 30

JEUX DE SOCIÉTÉ à partir de 18 h 30

BULLE À HISTOIRES… EN PYJAMA ! 18 h 30 et 20 h 00

BATTLE DE PUZZLES du 20 janvier au 24 janvier Entre puzzle champêtre et puzzle citadin, lequel sera terminé en premier ? À vos pièces, partez !

bmi 6 place du marché Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 20 cecile.bailly@bmi.agglo-epinal.fr

English :

BMI offers a variety of activities:

? FRIDAY JANUARY 23TH FROM 6:00 PM TO 9:00 PM, Open to the public ? Free admission:

All evening long…Whether you’re an avid reader or just curious, come and celebrate Reading Nights with us during a festive evening.

MUSIC SCHOOL CONCERT AT 6:00 p.m

VIDEO GAMES DORDOGNE AND LEGO® MARVEL AVENGERS starting at 6:30 p.m

BOARD GAMES from 6:30 p.m

STORY BUBBLE… IN PYJAMA! 6:30 pm and 8:00 pm

PUZZLE BATTLE from January 20 to January 24: Between country and city puzzles, which will be finished first? Ready, set, go!

L’événement Nuit de la lecture Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-01-17 par OT EPINAL ET SA REGION