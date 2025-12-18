Nuit de la lecture Thème villes et campagnes Collège Prévert Guingamp
Nuit de la lecture Thème villes et campagnes Collège Prévert Guingamp vendredi 23 janvier 2026.
Nuit de la lecture Thème villes et campagnes
Collège Prévert 58 Rue de la Trinité Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Le collège Jacques Prévert et l’Inseac s’associent à l’occasion de la Nuit de la lecture, pour proposer des lectures à voix hautes, portées par des comédiens professionnels, des étudiants et des lecteurs de la médiathèque . Vous souhaitez participer en tant que lecteur ou lec-trice ? Venir partager un texte de votre choix ? Vous pouvez également proposer un texte de votre choix sur ce thème. Pour + d’infos nous contacter. Public adultes et adolescents .
Collège Prévert 58 Rue de la Trinité Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Nuit de la lecture Thème villes et campagnes Guingamp a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol