Nuit de la lecture Thème villes et campagnes Collège Prévert Guingamp

Nuit de la lecture Thème villes et campagnes

Collège Prévert 58 Rue de la Trinité Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Le collège Jacques Prévert et l’Inseac s’associent à l’occasion de la Nuit de la lecture, pour proposer des lectures à voix hautes, portées par des comédiens professionnels, des étudiants et des lecteurs de la médiathèque . Vous souhaitez participer en tant que lecteur ou lec-trice ? Venir partager un texte de votre choix ? Vous pouvez également proposer un texte de votre choix sur ce thème. Pour + d’infos nous contacter. Public adultes et adolescents .

