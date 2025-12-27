Nuit de la lecture, Totems Pacé

Nuit de la lecture Totems Pacé Samedi 24 janvier 2026, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Loto, projection et lecture d’histoires

Au programme :

* Loto à 16h (tout public)
* Projection de film à 17h (rendez-vous à l’accueil pour connaître la programmation)
* Lecture d’histoires pour les enfants à 17h30 (à patrir de 3 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-24T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-24T19:00:00.000+01:00

http://www.totems.bzh/  

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10


