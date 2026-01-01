Cette soirée s’articule en deux temps : une rencontre et une série de lectures.

La rencontre a lieu entre deux écrivaines, Laura Nsafou et Shane Haddad, ainsi qu’une représentante de la bibliothèque Toni Morrison. Elles parleront de la vie de Toni Morrison et de leur rapport à son écriture, aussi novatrice qu’exigeante.

À la suite de la rencontre, Laura Nsafou proposera une lecture d’extraits de sa biographie de Morrison, Écrire avant l’aube (Albin Michel, 2025), et Shane Haddad de Toni tout court (POL, 2021) son premier roman.

Le groupe de lecture de l’atelier de la DockingCie « Un banc de livres », accompagné en musique par Kaloune, clôturera la soirée par la lecture d’extraits choisis dans l’œuvre de Morrison.

Le Théâtre de la Bastille et la bibliothèque Toni Morrison s’associent pour consacrer La Nuit de la Lecture à la grande écrivaine Toni Morrison.

Le samedi 24 janvier 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS

