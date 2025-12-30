Nuit de la lecture – Trois contes musicaux Théâtre Mandapa Paris Samedi 17 janvier 2026, 20h30 Plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

Le chant du rossignol brigand – Ukraine L’incroyable et unique histoire de Junajpu «Maître Magicien» et Ixb’alanke «Petit Sorcier» – Colombie Kim Van Kieu, le jeu des dieux – Vietnam

Le chant du rossignol brigand – Ukraine

Les notes de l’accordéon et les chants ponctuent l’histoire d’Ilia Mouromietz, le plus grand héros de la Rus’ de Kiev. Fils de pauvres paysans, paralysé depuis trente ans, il rompt subitement avec la fatalité et redevient un homme debout ! Une fois sur ses jambes, il lui restera à accomplir son destin : délivrer son pays du mal qui l’empoisonne. Dans un monde ravagé par des catastrophes nucléaires, où la nature est devenue comme folle, il va combattre le sournois Rossignol Brigand qui tue par son chant. Il défiera enfin le lointain et tout-puissant Prince Vladimir.

Tout en contribuant au renouveau de l’art du récit dans son pays natal, Magda Lena Gorska s’installe en 2006 en France. C’est ici qu’elle devient conteuse professionnelle, en racontant dans la langue qui n’est pas la sienne. Ce handicap devient avec le temps sa force. Il lui révèle les qualités musicales d’une narration. Tout en gardant un doux accent polonais, elle nous régale d’un français subtil et imagé.

Le public chante avec elle, les enfants apprennent quelques mots étrangers. Elle se spécialise dans le répertoire slave : des épopées aux contes pour les tout petits.

Voyage dans l’univers cosmogonique du peuple Maya et de sa génèse.

2 – L’incroyable et unique histoire de Junajpu «Maître Magicien» et Ixb’alanke «Petit Sorcier» – Colombie

L’antique histoire de ce qui était caché, de ce qui fut illuminé par Grand-mère Ixpiyakok et Grand-Père Ixmukane.

Leurs petits-fils, les dieux : Junajpu «Maître Magicien» et Ixb’alanke «Petit Sorcier» étaient jumeaux,. Ils étaient prodigieux, voyaient tout, savaient tout, avaient des pouvoirs et connaissaient la magie !

Catalina Pineda est comédienne, metteuse en scène et conteuse colombienne. Installée en France, elle transmet la mémoire des peuples anciens à travers le récit et la voix. Son art puise dans les traditions précolombiennes, avec une parole ancrée dans le corps et la terre.

David Alberto Pineda Quiroga, musicien et compositeur colombien, mêle musiques traditionnelles, jazz et création sonore contemporaine. Formé en Colombie et en Europe, il explore l’improvisation et la musicothérapie pour tisser un langage musical sensible et universel.

2 – Kim Van Kieu, le jeu des dieux – Vietnam

Kiêu, jeune femme comblée par les dieux, renonce à son serment d’amour, et se vend pour sauver l’honneur de sa famille. La fleur, à peine éclose, sera effeuillée par les trahisons, mais écorcher n’est pas tuer. Les dieux nouent, délient, comptent, veillent et elle se bat.

Une ode à la femme, une quête de la liberté à travers le destin emblématique de l’une des plus grandes héroïnes vietnamiennes. Adapté du poème épique Vietnamien Kim Van Kieu.

Isabelle Genlis conteuse et autrice, puise son inspiration dans les répertoires d’Occident et l’Extrême-Orient. Depuis près de vingt ans, en musées, en festivals et en théâtres, elle s’attache à contribuer à créer des ponts culturels par les contes, dans ses spectacles et dans ses publications.

Hô Thuy Trang apprend la cithare, le Dan Tranh dès l’âge de six ans. Diplômée du très sélectif concours d’entrée au Conservatoire Supérieur National de Musique de Saïgon, mention excellente, elle enseigne, créé le groupe international Tien to Dong et se produit en concert à travers le monde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-17T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-17T23:30:00.000+01:00

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/nuit-de-la-lecture-trois-contes-musicaux 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



