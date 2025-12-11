Nuit de la lecture La Médiathèque Trouville-sur-Mer

Nuit de la lecture

La Médiathèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

La Ville de Trouville-sur-Mer participe aux Nuits de la lecture le 24 janvier, sur le thème Villes et campagnes. Une 10ᵉ édition dédiée au plaisir de lire et aux liens entre territoires urbains et ruraux.

Programme à venir sur www.trouville.fr/bibliotheque

La Ville de Trouville-sur-Mer participe cette année à la 10ᵉ édition des Nuits de la lecture, placée sous le thème Villes et campagnes .

Organisé par le Centre national du livre, sur proposition du ministère de la Culture, cet événement national se déroulera du 21 au 25 janvier 2026.

Le public sera invité à se réunir autour de rendez-vous variés, physiques ou numériques, célébrant la richesse des liens qui unissent territoires urbains et ruraux. Ce thème, qui a inspiré de nombreuses œuvres littéraires — des romans aux polars, de la science-fiction à la poésie — offre un terrain d’exploration infini paysages, traditions, imaginaires, modes de vie, transformations contemporaines…

Entre ville nourricière d’inspiration artistique et campagne questionnant notre rapport à la nature, cette édition invite à réfléchir à la manière dont ces deux espaces se complètent et se répondent, notamment face aux enjeux environnementaux actuels.

Créées en 2017 pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture séduisent chaque année un public grandissant.

Programme complet et horaires à venir sur www.trouville.fr/bibliotheque .

English : Nuit de la lecture

The town of Trouville-sur-Mer is taking part in the Nuits de la lecture (Reading Nights) on January 24, on the theme of Towns and Countryside. A 10? edition dedicated to the pleasure of reading and the links between urban and rural areas.

Program to come on: www.trouville.fr/bibliotheque

