Nuit de la Lecture, une visite entre ville et campagne pour le jeune public Salle des fêtes de Cadaujac Cadaujac
Nuit de la Lecture, une visite entre ville et campagne pour le jeune public Salle des fêtes de Cadaujac Cadaujac mercredi 21 janvier 2026.
Nuit de la Lecture, une visite entre ville et campagne pour le jeune public
Salle des fêtes de Cadaujac Parc du Château Cadaujac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
Une visite commentée interactive de 45 minutes, entre ville et campagne, pour découvrir les
chefs-d’œuvre et explorer les paysages à travers les jeux numériques.
A partir de 5 ans.
Dans le cadre des Nuits de la lecture, proposé par le CNL .
Salle des fêtes de Cadaujac Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37 mairie@mairie-cadaujac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuit de la Lecture, une visite entre ville et campagne pour le jeune public
L’événement Nuit de la Lecture, une visite entre ville et campagne pour le jeune public Cadaujac a été mis à jour le 2026-01-10 par Sud Bordeaux Tourisme