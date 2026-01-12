Nuit de la Lecture, une visite entre ville et campagne pour le jeune public Salle des fêtes de Cadaujac Cadaujac

Nuit de la Lecture, une visite entre ville et campagne pour le jeune public

Salle des fêtes de Cadaujac Parc du Château Cadaujac Gironde

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Une visite commentée interactive de 45 minutes, entre ville et campagne, pour découvrir les

chefs-d’œuvre et explorer les paysages à travers les jeux numériques.

A partir de 5 ans.

Dans le cadre des Nuits de la lecture, proposé par le CNL .

Salle des fêtes de Cadaujac Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

English : Nuit de la Lecture, une visite entre ville et campagne pour le jeune public

