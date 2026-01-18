Nuit de la lecture La Bib Villeneuve-sur-Lot

Nuit de la lecture

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-23

2026-01-23

Lectures d’albums à partir de 5 ans.

Plus de renseignements par téléphone.

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02

English : Nuit de la lecture

Book readings for ages 5 and up.

More information by phone.

L’événement Nuit de la lecture Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Villeneuve Vallée du Lot