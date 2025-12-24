Nuit de la lecture villes & campagnes, Griesheim-près-Molsheim

Nuit de la lecture villes & campagnes

47 rue du Général de Gaulle Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23 21:00:00

2026-01-23

Plongez dans la diversité des patrimoines avec des contes, ateliers et bricolages pour enfants. En pyjama et avec un oreiller, vivez un moment unique, rythmé par des histoires captivantes. Un goûter gourmand viendra clore cette animation conviviale. Places limitées, sur réservation.

47 rue du Général de Gaulle Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 42 92 70 biblio.griesheim@orange.fr

Immerse yourself in the diversity of our heritage with stories, workshops and crafts for children. In pyjamas and with a pillow, enjoy a unique moment, punctuated by captivating stories. A gourmet snack will round off this convivial event. Places limited, booking essential.

