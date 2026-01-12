Nuit de la lecture Villes & campagnes Laruscade

Nuit de la lecture Villes & campagnes

Route du Pont de Cotet Salle des fêtes Laruscade Gironde

2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Lors de cette Nuit de la lecture, offre une découverte des bibliothèques en soirée et vous propose une lecture de la finale des Petits Champions de la Lecture des élèves de CM1 et CM2 qui liront, pour le plus grand plaisir, leur texte à l’assemblée. Le jury devra alors en élire deux qui continueront l’aventure en finale départementale, puis régionale et pourquoi pas nationae !

La soirée se poursuivra à 20h par une lecture musicale Le roi Lune interprétée par Gilles Abier et Isabelle Gaillard, d’après l’album de Gilles Abier, accompagnés par le musicien Eloi Tembremande. Une fable écologique et féministe qui enseigne la bienveillance et le respect de la nature, contre la folie des hommes.

La Nuit de la lecture est une belle intiative pour se réunir en famille et savourez de belles lectures de manière originale. .

