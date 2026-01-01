Nuit de la lecture Villes & campagnes Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Nuit de la lecture Villes & campagnes

Espace Kenere, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2026-01-22 17:00:00

fin : 2026-01-22 22:00:00

2026-01-22

10e édition des Nuits de la lecture pour promouvoir le plaisir de lire seul, accompagné.e, en famille et entre ami.e.s.

Le thème 2026 ? Villes & Campagnes .

Quand la ville, futuriste ou fantasmée, muse et inspiratrice, nourrit l’imaginaire littéraire et artistique, la campagne vient quant à elle questionner notre rapport à la terre et à la nature.

La médiathèque de Pontivy vous invite à une nuit pas comme les autres

– rendez-vous pour toute la famille de 17h à 22 h,

– lectures pour les petites oreilles de 17h à 18h,

– siestes musicales de 18h à 19h30,

– spécial Enlivrez-vous venez partager vos coups de cœur littéraires de 18h à 19h30

Lecture musicale Pèquenaude par Juliette Rousseau, autrice qui lira des extraits de son propre récit publié aux éditions Cambourakis en 2024. .

Espace Kenere, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

