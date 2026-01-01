Nuit de la lecture Villes et Campagne

BibOC Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 17:00:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

Date(s) :

2026-01-23

10ème édition

Thème Villes et Campagne

Retrouvez nous de 17h00 à 20h00

Inauguration de la Ludothèque Sélection de livres Coups de coeur de l’équipe Atelier manuel Dictée Sélection de jeux de société Jeu Blangeois Blind test …

Infos 02 35 93 23 31 biboc@gmail.com

Consultez le programme national www.nuitsdelalecture.fr/

Evènement national du ministère de la culture du 21 au 25 janvier 2026 .

BibOC Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 23 31 biboc76@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit de la lecture Villes et Campagne

L’événement Nuit de la lecture Villes et Campagne Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme Aumale Blangy