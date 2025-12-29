Nuit de la Lecture villes et campagnes Aixe-sur-Vienne

Nuit de la Lecture villes et campagnes

Rue Georges Emmanuel Clancier Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Dans le cadre des Nuits de la lecture, la bibliothèque vous offre un moment de lecture partagée où les mots se vivent et les émotions se transmettent sur la thématique villes et campagnes .

Pour les 3 à 10 ans.

Durée 45 minutes .

Rue Georges Emmanuel Clancier Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 25 91

