Nuit de la lecture villes et campagnes Place de la Loi Baume-les-Dames

Début : 2026-01-24 17:00:00
2026-01-24
Venez passer une belle nuit de la lecture à la médiathèque.
Au programme
– Atelier bricolage créons la ville idéale
– Racontée pour les petits
– Et d’autres surprises…
Entrée libre. Tout public. .
Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org
