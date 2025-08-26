Nuit de la lecture villes et campagnes Place de la Loi Baume-les-Dames

Nuit de la lecture villes et campagnes Place de la Loi Baume-les-Dames samedi 24 janvier 2026.

Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames Doubs

Début : 2026-01-24 17:00:00

Venez passer une belle nuit de la lecture à la médiathèque.

Au programme

– Atelier bricolage créons la ville idéale

– Racontée pour les petits

– Et d’autres surprises…

Entrée libre. Tout public. .

Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org

